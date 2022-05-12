前年宜蘭員山燈節活動，公園燈區布置尚未辦理驗收時，因沒有警示牌，林姓民眾等3人誤闖在迎賓門前等候拍照，恰巧吹起瞬間強風門倒塌，3人多處骨折受傷其中1人之後死亡，鄉公所張姓所長獲判緩刑2年確定，行政究責部分，懲戒法院將他判決降1級改敘。可上訴。

張擔任員山鄉觀光產業發展所所長職務時，負責承辦該鄉在員山公園舉辦之「2020年水啦員山．鼠光燦爛」員山燈節活動，2020年1月21日下午舉行記者會並安排公園燈區布置之啟燈儀式，但鼠光迎賓門正面外掛不透風大型看板及外嵌LED燈條尚未驗收。

張姓所長未在現場適當位置設置類似「公園燈區布置設施尚未驗收，請勿靠近，以維安全」之警示牌，林姓民眾等3人誤認為員山公園燈區已開放，26日晚間7點一同前往員山公園賞燈，在尚未辦理驗收而有結構安全疑慮之鼠光迎賓門前等候拍照。

剛好員山公園區域恰巧吹起瞬間強風，整座迎賓門因未能承載巨大風力瞬間倒塌，致林姓民眾等3人因閃避不及而遭壓倒，致該3人多處骨折受傷，其中1人並因而死亡。

刑事部分，張被宜蘭地方法院依過失致人於罪判刑10月，緩刑2年確定。宜蘭縣政府也將張移送懲戒法院追究行政責任。懲戒法院考量張的違失行為情節非輕，且致生人民傷亡之重大損害，但事後深表歉意已與被害人家屬達成和解，判降1級改敘。