馬光-KY(4139)繼日前與華晟基金在中新廣州知識城建立數位醫療基地後，不斷擴大版圖，再次與新加坡新康連鎖中醫診所簽訂收購意向書，預計收購其位於新加坡三家中醫骨傷專科診所，總計馬光在疫情時間擴大8間中醫診所，隨著新加坡4月起擴大解封，可望迎來爆發性需求。

原本在疫情期間，為顧及接觸風險導致病患看診人數減少，隨著新加坡政府4月開始擴大解封，將有助於馬光傳統中醫診所及中醫婦幼專科診所業績逐漸恢復正常。

新加坡馬光近幾年積極規畫中醫骨傷專科的佈局，除預計開設中醫推拿課程外，並與新康中醫簽訂收購意向書，將收購其位於新加坡三家中醫骨傷專科診所，暨先前擴展的中醫婦幼專科後，馬光將正式跨足中醫骨傷專科的版圖。新康中醫骨傷專科診所過去三年的複合成長率高，加上新加坡推拿市場需求龐大，解封有利於中醫推拿業務的推廣，未來市場成長可期。

此外，馬光已取得新加坡政府核准與英國ITEC國際專業組織(ITEC)合作，目前正著手開辦中醫學院，預計先行開設中醫推拿課程，之後將陸續增加中醫專業技能項目。ITEC是新加坡政府認可提供健身、物理治療等國際認證的專家組織，在新加坡從事推拿工作是必須持有ITEC證照才能執業，未來，只要是新加坡公民前來馬光學院就讀，即可取得學費70％～90％的政府補助，成績優異者還可招募至馬光中醫診所服務，馬光期望自己能訓練推拿師。

另外，天津馬光新一代的社區互聯網醫院-水木天城已取得營業執照，將本月底前可取得醫保資格，院內增設多項科室，特別成立糖尿病慢病管理中心、互聯網醫療資料中心、口腔植牙中心、婦幼專科、眼科、中醫小兒推拿等科別，二代店水木天城將善用互聯網及醫療大數據分析提供社區民眾更全面且便利的醫療服務。在中國政府清零的政策下，水木天城提供的遠距醫療、互聯網醫療，能讓社區民眾不受封城限制而享有專業的醫療診斷及服務。

疫情期間多數私立醫療機構皆不敵民眾減少外出、及政府政策影響紛紛停止提供醫療服務，馬光在疫情期間搭配互聯網醫療及醫療大數據持續提供更專業的服務，不畏懼疫情影響，新加坡及天津馬光反而增設多間診所，期盼累積的能量將在疫後，為公司挹注強勁成長力道。