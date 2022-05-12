特力(2908)第1季每股盈餘為0.52元，全球經濟不確定因素未除，且台灣本土疫情升溫，特力表示，特力貿易將以靈活之採購策略因應市場情況，且台灣零事業售將積極進行社區店型的展店，搶攻不同市場族群之消費者，刺激銷售以維持業績成長動能。

受到新冠疫情反覆對國內外之環境衝擊，特力第1季合併營收為97.8億元，年減15.5%，營業毛利為22.5億元，年減15.44%，合併毛利率22.98%，年增0.02個百分點，稅後盈餘為2.58億元，年減6.97%，每股盈餘為0.52元，較去年同期減少0.04元。

就兩大事業來看，受到歐美客戶調整拉貨排程以及四月和五月因清明與五一連假，加上中國疫情蔓延封城，作業天數減少，影響部分訂單出貨排程，特力貿易事業第1季營收為50億元，本季營收較去年同期減少；台灣零售因國內疫情再度升溫，賣場來客數下降，第1季營收為42.9億元，亦較去年同期略為減少。

特力表示，目前全球外在環境挑戰嚴峻，新一波的疫情使得勞動力短缺、塞港以及不斷上升的通膨壓力，持續影響著全球經濟表現；由於全球COVID-19疫情及烏俄戰爭等因素，對貿易的外在環境造成了不少的衝擊，也造成特力貿易之短期營收表現波動，面對國際局勢變化之不確定因素依舊尚未消弭，特力貿易仍將持續與客戶維持著緊密的聯繫，以靈活之採購策略因應市場情況，為客戶提供最佳供應方案。

在台灣零售部分，特力表示，後疫情時代，消費者生活樣態與消費模式已然轉變，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，以社區型就近購物型態增加。接下來，台灣零事業售將積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，搶攻不同市場族群之消費者，可望刺激銷售，持續維持業績成長動能。