知名藝人、名模蔡淑臻轉型演員，近日有多齣戲劇登場，精湛演技讓人印象深刻。不過蔡淑臻曾在演藝顛峰期，暫別演藝圈休養，原來她被診斷出被稱為「公主病」的纖維肌痛症，每天飽受各種無名疼痛，痛到無法掌控自己的身體，連簡單的活動都有困難，隨時都得休息。即使治療年餘至今仍在奮戰，不知道什麼時候才能治癒。

藝人蔡淑臻飽受纖維肌痛症之苦，歷經診斷治療，仍奮力活出精采人生。(圖／本報系資料照片 廖映翔攝)

●堪稱最神祕又孤單的痛 患者常伴隨疲勞、失眠、焦慮和憂鬱

5年前，美國歌手女神卡卡同樣因飽受纖維肌痛症所苦，忍痛暫別樂壇；藝人朱孝天也曾自曝，因為長年承受纖維肌痛症使肌肉無法如常人般快速自癒痠痛，他的生活大受影響，體型也因此忽胖忽瘦。

脊骨神經醫學黃如玉醫師表示，纖維肌痛症就是結締組織與肌肉的疼痛。它是慢性、廣泛性肌肉、筋腱、關節及其他結締組織的疼痛與僵硬，但疼痛區域並無發炎反應，且纖維肌痛症不會對肌肉骨骼造成傷害或使其變形，也不影響內臟功能。纖維肌痛症是藉由影響我們頭腦處理疼痛訊號的方式，進而放大患者所感受的疼痛感。

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科醫師徐廷儀也提到，臨床上患者在身體檢查時，會提到多處的壓痛點，但局部構造並無異常，以抽血檢查也得到大多正常的數據。

值得一提的是，些許疾病與纖維肌痛症有「共病」的傾向，例如腸燥症、偏頭痛等，它們時常一起找上門，而且在病程同步起伏、交相干擾，不少患者苦於找不出病因，但長期持續疼痛大大影響生活品質，造成失眠、疲勞，使心情鬱悶而有焦慮和憂鬱的傾向。

纖維肌痛症患者女性居多，女比男約為7~9比1，常見於20至50歲的成人，但小孩與青少年均可發生。

●兩個現象判別 幫助揪出纖維肌痛症

根據統計，每位病人在診斷纖維肌痛症前，平均要看3.7位醫師才會被診斷出來。躍翰健康學苑指出，目前仍無檢測方式可以判斷患者是否有纖維肌痛症。但慢性疼痛者如果有這兩個現象，可以做為辨識參考：

1.全身各處廣泛性疼痛超過3個月；

2.在排除其他病理因素導致疼痛的前提下，患者血液與尿液檢查又都是正常值時。

●緩減好不了的痛 用藥＋運動能幫忙

然而很多患者不知道的是，除了藥物治療以外，非藥物治療也是非常重要的，其中最重要的就是運動。

過去的研究中發現，不管是有氧運動、肌力訓練、水中運動或是陸上運動均有效，瑜伽、氣功、太極拳等，都可以嘗試。但也要提醒，運動時不要過於勉強，若又造成運動傷害，反而更痛，務必循序漸進，以讓自己舒適為最高原則。

維持健康生活方式，也是緩減疼痛的重點。包括飲食均衡、控制咖啡因的攝取量等。也有些患者會以針灸治療、調整脊椎、按摩等方式舒緩關節、放鬆肌肉，都不失為減痛自癒、找回生活品質的方法。