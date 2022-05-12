70歲女性主義作家李昂作品深受歡迎，最出名的著作為小說《殺夫》等，最近《新聞挖挖哇》重溫她先前上節目片段，她坦言過去和一任男友有過小孩，但考量雙方關係發展和自己的人生計畫，決定墮胎，主持人鄭弘儀便問：「那個男的複雜嗎？」李昂說：「非常，而且很有名，所以躲不掉的」，其他不願多說。

《新聞挖挖哇》Youtube頻道最近製作精選分享李昂過去上節目自曝曾放棄當媽媽，她承認自己到了這個年紀感覺到後悔，「我在年輕的時候可以有小孩的時候，覺得我的寫作生涯更重要，而且會覺得小孩當然會干擾到我的寫作」，又因為她是家中最小的孩子，當時並不喜歡小孩，「後來我放棄掉一個孩子，因為跟那個孩子的爸爸，我考慮到那時候已經很現實的問題，我一定會跟他糾纏不清，為了這個孩子」，因此她決定不要這個孩子，也不想跟男方有任何交集。

李昂承認過去曾拿過小孩。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

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李昂暗示男生身分複雜，而且很有名，對她而言是「躲不掉的」，她也強調自己很早就「處理」，而且也是在合法的婦產科執行，如今她坦言後悔沒聽醫生的話，因為對方請她再多考慮，但當時她想到生下孩子後可能出現的發展，毅然決然還是想要拿掉這個小孩，多年過去，等到她想要有小孩卻已經沒有機會，經濟能力也足夠的話，已經來不及了。

節目中，鄭弘儀不時試探問是李昂幾歲的時候發生的事？她表示不能說，而且她上節目經驗這麼多，能講的才能講，如果她覺得這是對社會有好處的事情，自己才會發聲，話鋒一轉她呼籲女性觀眾朋友可以不用經歷跟她一樣的後悔，在還有能力的時候提前去凍卵，也許能避免遺憾，鄭弘儀最後脫口說：「那個男生應該瘦瘦高高的，頭髮滿長的」，李昂笑回：「很多男生也瘦瘦高高的，你小心最後網路罵起來的時候你也會深受其害，所以從此之後不要亂接話，不要亂講話」。