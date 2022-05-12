氣質女星曾愷玹出道時就憑著甜美外表與清新氣質，在周杰倫的電影《不能說的．秘密》中飾演女學生而被封為「J女郎」，也因此成功打開知名度，但在2013年宣布嫁給大她16歲的藝術經紀人陳冠宇結婚，並生下女兒後就逐漸淡出演藝圈，近期才決定復出拍戲，讓粉絲相當期待。而隨著疫情持續升溫，近日前往醫院的她看著護理人員辛苦的工作狀態，也忍不住有感而發。

曾愷玹11日於個人IG的限時動態上發文，透露自己去了一趟醫院，看到醫護人員忙進忙出，除了一邊幫民眾施打疫苗，還要一邊幫忙哄哭鬧的小孩，讓她震驚表示「想也知道他們一定是累到爆炸，但還是堅持著用最溫柔堅定的態度手護我們大家，不知道為什麼很想哭」，而她也表示自己能做的，就是向各位醫護說聲「辛苦了，謝謝你們」並保護好自己的安全，避免增加醫護人員的負擔。而曾愷玹為了8歲女兒的健康，也特別幫女兒做了快篩，並曬出照片表示「當母親之後，我學會很多事，包括…..幫兒童做快篩」引起不少媽媽們的共鳴。

事實上，曾愷玹日前接受媒體訪問時透露，自從有了女兒後，發現自己有點「自虐傾向」」，在她當全職媽媽的這段時間都會親自準備料理，並規定每一餐都一定要有2種蔬菜及2種蛋白質食物，搞得自己每天都很忙碌，而且在家的這段時間太長，還被女兒嫌棄為何不去工作，她才驚覺孩子長大了該讓自己放風，做自己想做的事情了。而目前她也復出與新銳導演詹朴合作，並在《故事奪還者》的數位時裝秀裡飾演特務一角，令粉絲們興奮不已。