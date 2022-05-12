小嫻和金剛2020年8月認愛，不僅見過雙方家長，還一起在屏東墾丁擺攤賣雞翅，讓外界看好兩人能有童話般的幸福結局，未料2人昨（11日）合體直播證實情逝1個多月，退回朋友關係，強調分手主要是個性上差異，不過卻讓網友質疑「為何刻意營造甜蜜感覺」，兩人也對此做出回應。

金剛和小嫻在臉書合體開直播，證實兩人已經分手，至於原因則是「個性差異」，希望外界不要亂猜測，分手後沒有反目，依舊處於好朋友關係，接著強調「分手不是否定對方，只是看著岌岌可危的狀態，覺得不忍心再繼續下去」，對此，小嫻表示：「這是經過深思熟慮的決定，我們彼此已經冷靜一段時間」，強調退回朋友的相處模式比較沒有壓力。

對於網友質疑感情早就出現問題，為何還要對外界營造甜蜜感覺，小嫻解釋並沒有刻意營造甜蜜的假象，雖然大家覺得看起來很甜蜜，但兩人也是平凡人，私下就跟一般情侶一樣會爭吵，只是不會特別去跟外界告知負面情緒，通常是開心的事情才會分享，至於外界擔憂雞翅生意是否喊卡？小嫻表示雞翅生意由金剛獨力負責，自己則不會再插手。

金剛在直播中除了感謝小嫻無私陪伴，還教會他很多東西，甚至因此重新認識自己，發現自己的缺點，強調未來會盡力照顧好自己，但依舊落下男兒淚，可見對於這段逝去的感情有滿滿不捨。