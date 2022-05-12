美國公布4月CPI（消費者物價指數）年增8.3%，美股大幅下挫，道瓊工業指數下跌326點，拖累台股今(12)日早盤下跌逾百點 ，最低約來到15877點，指標股台積電下跌7元，最低來到514元。

法人表示，台股近期受到國際情勢動盪影響，走勢疲憊，幾度跌破萬六關卡，連2個交易日驚險守住萬六，量能收窄。近期台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，影響市場投資情緒，短中期均線仍持續下彎，外資資金外流壓力未除，美股4大指數挫跌，台股今天萬六關卡有壓。

道瓊工業指數下跌326.63點或1.02%，以31834.11點作收。標準普爾指數下滑65.87點或1.65%，收在3935.18點。科技股那斯達克指數挫跌373.44點或3.18%，收11364.23點。費城半導體指數下挫88.19點或3.04%，收2811.94點。