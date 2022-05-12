26歲厄瓜多模特兒維多莉亞，以拍攝模特兒為業，四肢並不健全，站出來卻依舊無比自信迷人，還跨界當起IG網紅，擁有17萬人粉絲相挺，背後辛苦哪是幾句話說得完，20年前維多莉亞只有6歲，踩到陽台上的高壓電線，就醫判定雙臂和左腿必須截肢，只好努力克服這場災禍，甚至參加選美大賽，日前受訪指出「我不僅代表我的國家，更代表另一種形式的美。」

維多莉亞穿起各類造型服飾，全身散發一種非常自信的美麗。(圖/維多莉亞 IG)

日前外媒《Truly》報導，維多莉亞坦言不太記得6歲意外前的生活，不過她也堅強地說失去四肢，不能定義我是什麼樣的人，一直挺到現在，她內心充滿了勇氣、意志力和力量；她的媽媽也表示，在女兒截肢手術後，第一次見到她，心裡都在淌血，但她就像現在這樣，保持樂觀積極做復健，如今裝上義肢已能輕鬆走路。

維多莉亞不放棄追求生命，但常有人出言詆毀她。(圖/維多莉亞 IG)

對於生命，維多莉亞要盡情揮灑，所有日常包括吃飯、寫作、自拍，與一般人並無二致，19歲時走上伸展台變美麗模特，她表示當模特兒這件事，對她來說很重要，可以讓心裡點燃熱情，作為一個人必須隨時追求熱情，2021年維多利亞甚至參加厄瓜多選美實際付出行動，不過她也透露並非是為了得到名次，而是要代表國家，也作為女人和存在的靈魂出現，意味著另一種形式的美。

維多莉亞穿起廠商服飾，敬業當起模特兒，展現美麗大方氣質。(圖/維多莉亞 IG)

在維多莉亞的IG帳號，時常有自己的網美自拍照，穿上各類服飾依舊閃耀動人，只不過卻有不少網友出言詆毀，但她從不會質疑自己，那些酸民都是來自生活中面臨困境的人，她想對他們說的是，未來一切都有可能，生活依舊是非常美好，儘管身體有缺陷說話卻散發正能量，引人深省。