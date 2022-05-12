美中貿易交鋒，美國掐住大陸晶片業的脖子，使得研發與生產面臨阻礙，外界轉而關注大陸的電動車產業，由於當地是全球電動車的主要市場，許多車商積極拓展影響力，然而隨著生產量逐漸拉高，供過於求的擔憂也跟著浮現，有外媒示警，大陸電動車市場在2025年就會陷入供應過剩的困境。

日經新聞報導，大陸的新能源車類別廣，包含純電動車、油電混合動力車及各式電動化汽車，去年大陸的新能源車總銷量達352萬輛，是前一年的1.6倍，其中純電動車就占291萬輛，遠遠超過美國的不到100萬輛。

不僅如此，大陸的新能源車只占整體車輛銷售的14%，代表未來還有很大的成長空間，這項條件吸引全球車廠進駐搶食大餅，但車商積極衝產能卻忽略拓展電動車整體市占需要時間，最先面對到的問題竟是供應過剩。

報導指出，大陸國有東風汽車只花一天就取得生產電動車的許可，奧迪與大陸的合資企業也在今年2月取得生產許可，年產能將達到15萬輛，截至2021年底，大陸新能源車的總產量達569萬輛，但產能的利用率只有58%。

若新能源車的產能在未來2年內逐漸開出後，大陸新能源車的產能將突破1500萬輛，不過屆時的需求預計僅有700萬輛，產能利用率將跌破50%。

大陸最大汽車配件集團濰柴動力公司董座譚旭光就警告，新能源車領域持續出現失序狀況，這將導致嚴重的產能過剩問題。大陸車商長城汽車執行長王鳳英此前也呼籲，應要嚴格控制新產能增加。