目前台灣新冠肺炎本土疫情相當嚴重，昨（11日）單日新增57188例確診個案，再創新高，對此，時事評論員朱學恒曝光了基層民眾的狀況，並諷刺道「哪是我們玩元宇宙的總統，說幹話的行政院長，永遠不缺快篩以為感冒要吃抗生素的防疫指揮官可以理解的？」

朱學恒今（12日）發文轉述一名網友吐露的真實情況，該網友表示自己凌晨快篩陽性，因為鼻塞睡不著只好發文給朱舒發一下心情，網友指出，前幾天太太和兩個小孩確診，有一些輕症的症狀，但是幾天後就好很多了，小孩分別為一個六個月一個四歲，因為小孩還小，快篩陰性的我不能也沒有辦法跟他們隔離，我要帶家人去醫院篩檢PCR還要幫忙照料孩子，果不其然幾天後我也確診了。

圖為日前總統蔡英文體驗VR。（截自蔡英文YouTube）

網友表示自己現在住在工廠裏，老婆擔心沒工作沒錢，但「還好公司有兩間廠房，我跟公司講好我獨自在這裡隔離，白天還可以幹些工廠加工的工作，反正這間工廠平常就沒人」。不過，這位網友仍充滿惶恐，擔心還在隔離的家人是否有什麼狀況，能不能平安健康渡過。

該網友也大罵政府，他直言自己知道要共存也知道會染疫，但「不知道會那麼快，當我太太孩子有症狀時，手邊只有我太太抱著六歲大孩子排了兩個小時買到的5支快篩，而當晚兩個孩子接連發燒，大的又咳又吐，我也顧不得那麼多趕緊去台大掛急診，在此感謝台大的醫療人員，所幸孩子發燒兩天後就都退燒了，直到我隔離第三天結束後都沒有什麼症狀，只是接下來就換我了」。

對此朱學恒感嘆，這才是基層人民現在真正的狀況，同時也狠酸「哪是我們玩元宇宙的總統，說幹話的行政院長，永遠不缺快篩以為感冒要吃抗生素的防疫指揮官可以理解的？」。