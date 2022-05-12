說到近期熱播韓劇你會想到哪一齣讓你印象深刻的戲劇呢？日前有網友在Dcard上透露現在爆紅的戲劇多在Netflix上播映，也讓原PO推薦自己很喜歡、「在台灣沒有爆紅但很好看」的韓劇，一起來看看許多觀眾愛看的韓劇《衣袖紅鑲邊》及《由零開始愛上你》故事劇情與近期討論話題吧！

＃《衣袖紅鑲邊》｜網路聲量：7,772筆《衣袖紅鑲邊》改編自同名小說，由飾演《大長今》中「小今英」的女演員李世榮飾演宮女成德任，在遇到朝鮮第22代國王正祖李祘（李俊昊飾演）後，以生活為主要重心的成德任突然有了自己想要守護一生的人，李祘也因爲遇到成德任展現出始料未及的情聖面貌。

該劇完整改編史實，儘管觀眾都知道故事的尾聲是以悲劇收場，導演卻在刻畫男、女主角結局時「在最美的地方劃下句點」，相比多數韓劇會使用「夢回」手法讓主角相遇、緩和悲傷情緒， 《衣袖紅鑲邊》在第16集事先埋下李祘躺在德任大腿午睡時惡夢伏筆，第17集李祘從惡夢中醒來，想起德任過世片段，轉身牽起德任的手賞花，德任也才首次主動親吻李祘，讓該集播出後創下全韓國收視17.4％的好成績。

＃《由零開始愛上你》｜網路聲量：6,788筆

如果你也喜歡運動，那一定不能錯過韓劇《由零開始愛上你》！女主角朴太陽（朴柱炫飾演）願意為羽毛球奉獻全部生命，在賄賂爭議離開體壇，直到3年後才加入企業隊「尤尼斯」，就遇到把羽毛球當成職業的男主角朴泰俊（蔡鍾協飾演），兩人在羽毛球企業隊裡衍生出一連串愛情故事。

演員朴柱炫曾在才藝表演公開選拔中展露頭角、被SM娛樂相中，雖然最後並未走上練習生的道路，不過卻受音樂劇《貓》啟發轉而立志成為一名演員，在2019年以《妻子的床》正式出道，於Netflix夯劇《人性課外課》中飾演女主角裴葵莉深受觀眾愛戴。蔡鍾協則是在2017年至2019年參與《Between Friends》、《今天也安然無恙》、《Rumor》的演出，後來因帥氣的外型被網友受封為「網路劇朴寶劍」，最後更是接下《薛西弗斯的神話》、《無法抗拒的他》、《來魔女食堂吧》等熱播韓劇演出。

＃網友對於《衣袖紅鑲邊》、《由零開始愛上你》都在討論什麼？

我們從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近三個月《衣袖紅鑲邊》、《由零開始愛上你》聲量趨勢，可以看到《衣袖紅鑲邊》在5月6日因為南韓第58屆百想藝術大賞獲獎名單獲得關注，其中李俊昊奪下人氣獎、電視部門男子最優秀演技獎，讓網友紛紛大喊「俊昊太強」、「我們俊昊的季節真的到來了」，聲量也一路衝破2,557筆，《由零開始愛上你》則在蔡鍾協摸頭殺、摟人等撩妹技倆曝光後掀起網友暴動，也讓當日網路聲量飆升1,636筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月09日至2022年05月10日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『衣袖紅鑲邊』、『由零開始愛上你』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。