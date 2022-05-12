熱播韓劇《婚詞離曲》，描述夫妻婚外情的故事，從第一季的婚外情，第二季的離婚，到第三季正宮的感情與再婚劇情，每一季都製造出許多話題。目前《婚詞離曲》在《網路溫度計》的韓劇網路口碑排行榜中，位居第8名。

▲《婚詞離曲》位於《網路溫度計》韓劇口碑排行榜第8名。

第三季結局超無厘頭 第四季將出現人工智慧人？

《婚詞離曲》第三季在5月1日播出結局，最後一集中誓東馬在為太太挑禮物時不小心遭遇事故，卻在被送往醫院的途中靈魂出竅，還出現兩位陰間使者，就以這樣的結局收尾。播出後也造成不少話題，有不少人對這樣的結局表示錯愕，「這就是結尾了嗎？」

而就在結局讓大家議論紛紛之時，作家任承漢也在受訪時說明了自己對於這個結局安排的看法。原本在第二季結束時，他打算在第三季將整個故事收尾，沒想到寫著寫著突然湧現靈感，覺得能發展出更多故事，因此才會讓第三季以這樣的方式結束。而對於對此結局不滿意的觀眾，他也致上歉意。

同時，任作家也透露了自己預想的後續劇情發展。誓東馬在第三季最後一集的意外之後陷入腦死，但他的父親其實是神經外科博士，因此會透過手術讓誓東馬成為AI人工智慧人。同時任作家更爆出，誓東馬的哥哥就是一名AI人工智慧人。

是否續拍第四季？網：永遠演不完

除了上述劇情，第三季的其他地方看起來也有許多伏筆，讓不少觀眾覺得好像還有繼續發展的空間，但對於會不會開拍第四季，任作家則語帶保留，表示「這並非作家能決定的部分」。不論如何，第三季如此「震撼」的結局，已經先讓大家留下了深刻的印象。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看見，在5月1日第三季結局播出後，《婚詞離曲》的網路聲量，直接來到了最高點。

而這樣出乎意料三結局，也在Dcard上引發討論。許多人表示完全猜不到若還有第四季的話劇情會怎麼發展下去，「真的假的，演員還演得下去喔」、「永遠演不完」、「我要吐血了」、「看完真的氣死欸，但我相信第四季出來我還是會默默把他看完的」、「真的有夠鬧」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月11日至2022年05月10日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。