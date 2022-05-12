4月以來，潔淨能源指數修正，富蘭克林華美投信認為，這波修正已達近一年低點，加上太陽能財報公布顯示淡季不淡的行情仍存在，故建議投資人適度逢低加碼，趁早進場布局全球潔淨能源。

4月潔淨能源指數修正因素，包括，一、市場擔憂Fed升息或比原先預期來的更快更多；二、美國商務部(DOC)正式啟動對東南亞四國太陽能關稅調查，令指數來到近一年的低點位置。

富蘭克林華美投信指數商品投資部主管李舒禾認為，雖然潔淨能源中的太陽能產業，短期面臨美太陽能關稅調查負面影響，惟現階段產業界強力反對下，研判美國商務部將採取溫和政策的機率較高，加上近期消息指出美參議院考慮重新審查美國BBB法案的潔淨能稅收抵免計畫，若後續提案有望底定並送交參議院投票，屆時美國潔淨能源投資需求將重啟強勁趨勢。此外，搭配歐盟執委會預計將在年中宣布明確的潔淨能源政策目標，並寫入立法當中讓歐洲各國推動政策，下半年潔淨能源產業仍具政策題材支持，待融冬雪化盡、便是春天。

因國際局勢不穩，再加上對於通膨增溫、美國升息等等擔憂，造成市場波動加劇，各類資產都面臨估值調整，影響投資信心；富蘭克林華美投信認為，此時不妨挑選產業發展趨勢且具利基型的ETF商品逢低切入市場，並長期佈局、以掌握後續潔淨能源產業勝出的機會。