去年7月疫情擴大進行三級警戒時，屏東牡丹灣Villa爆發違規群聚，當天入住名單包括前行政院南部服務中心執行長陳政聞等人，即使陳政聞一再強調當晚是和妻小在另處獨立空間用餐，保證沒違規參加火鍋趴，但仍遭縣政府列在15人名單內舉發，依法各罰10萬元；但包括陳政聞在內等6人不服氣，集體向衛服部提起訴願，獲得原處分撤銷的處分並免罰10萬元。

案發後引起外界譁然，痛批政府官員帶頭違規，屏縣府交旅處比對入住名單後，從原先26人又增至35人，再扣除指定房內用餐房客後，剩餘15人，由於15人都在餐廳用餐，雖無監視錄影佐證，但業者證稱彼此間進進出出，顯然已違反室內5人以上聚會規定。

由於違規行為實可認定，因此以違反《傳染病防治法》裁處每人10萬元罰鍰，當時屏縣府發言人鄞鳳蘭指出，因為是室內群聚，再加上社會觀感問題，因此才會有此裁罰金額。

根據事發後屏縣府交旅處長黃國維表示，1999專線接獲民眾檢舉，指稱7月13日晚上有10餘人在牡丹灣Villa餐廳群聚，15日一早，交旅處稽查人員前往牡丹灣Villa餐廳，對業者進行訪談調查，當天蔡姓經理坦承有管理上的疏失，讓熟客借用餐廳聚會用餐，並堅稱餐廳沒裝監視器。

縣府依業者陳述違規部分予以舉發，衛生局後續裁罰業者6萬元。但陳政聞當時澄清，自己與太太尚未收到屏縣府的舉發單，他也是看媒體才知道自己可能被罰，但強調屏縣府公布的15人只是「未在房間用餐房客」，他雖然沒在下榻的民宿房內用餐，但不代表就有參加火鍋趴群聚。

他喊冤說，當天自己與妻子、3名年幼孩子同遊，服務人員安排一家5口人在另一處獨立空間用餐，他並表示「我內心坦蕩蕩」，全力配合調查釐清真相，若收到屏縣府舉發單，他一定會陳述意見，一切據實以告。

果然陳政聞與另5名在場人士向衛福部提出訴願，衛福部訴願審議委員會決議認為，屏東縣政府無從證明陳與其他旅客一同用餐或使用該場所進行5人以上聚會，陳訴願當時僅4人於獨立包廂內用餐，未達5人室內聚會，縣府相關事證不足尚有待釐清，今年三月要求原處分撤銷，由屏縣府於2個月內另為適法處理。

但屏縣府經過兩個月努力仍無法取得直接的證據，已經依訴願撤銷6名當事人10萬元的處分，但原案15人中的9人已繳納罰款。