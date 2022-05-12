第1季獲利創下單季新高的立隆電(2472)業績可望一路創高到第3季，受惠於拿下歐洲及陸系電動車及車用電子鋁電容長單，以及全球工控大廠及綠能/儲能相關設備訂單陸續到手，目前公司訂單已滿載到第3季，立隆總經理吳志銘表示，今年業績很樂觀，全年可望創下新高；法人預估，立隆今年每股盈餘可望逾7元。

相較於多數鋁電容廠飽受缺料、消費市場需求減弱之苦，立隆因過去4年深耕車用/工業/雲端伺服器進入收割期，成為營運在全球變數不斷仍能挺住逆勢成長的支柱，其中又以車用電子表現最為亮眼，過去立隆車用鋁電容產品多以非安全性產品居多，經過多年的努力，公司在電動車車載充電(OBC)及汽車驅動系統等產品大有斬獲，包括煞車與轉向等安全性相關的系統，電動車車載充電器的大尺寸高壓電容也開始出貨，為營運挹注新動能。

吳志銘表示，目前車用電子及電動車等所需的鋁電容產品，無論是非安全性或安全性，90%以上的產品公司都有能力生產交貨，車用客戶包括歐美及大陸車廠，看好汽車電子與電動車對鋁電解電容與固液混合電容的需求將持續成長，這也是公司未來成長重心。

今年第1季車用相關產品占立隆營收比重達16.2%，隨著新產品逐步放量及公司在客戶端滲透率提升，立隆預估，今年底車用產品占比將達20%。

除車用產品進入高成長期，在工業設備部分，疫情加速產線大量使用工業機器人，減少對人力的依賴，同時提升製造的穩定性，相關配套設備需求大，去年下半年以來，立隆在工控相關產品訂單一直穩定成長；立隆在電信產業及雲端伺服器及高速運算等已深耕多年，已經成為主要相關設備大廠的策略供應商，至於當紅的綠能及儲能產品，立隆亦是美國風電大廠及大陸儲能設備商鋁電容重要供應商，相關產品訂單均已排至下半年，讓立隆今年營運展望很樂觀。

受惠於車用/工控/綠能儲/雲端伺服器需求強勁，立隆第1季合併營收為25.73億元，較去年同期成長21%，營業毛利為7.47億元，年增23.18%，合併毛利率為29.05%，較去年同期增加0.5個百分點，歸屬於母公司的稅後盈餘為2.73億元，較去年同期成長37%，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.68元。

就產業別來看，第1季電源/綠能占立隆營收比重約18%，汽車電子約占16.2%；消費性/家電占13.3%，電信網通占11.2%；工業/醫療占6%，資訊/雲端約占4.9%，EMS/代理商占30.3%。

立隆4月合併營收為9.59億元，年增17.68%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為35.32億元，年增20.13%。

目前立隆訂單持續滿載到第3季，特別是高毛利的V CHIP產品更是訂單大於產能，下半年整體展望樂觀，立隆預估，今年營運可望逐季創高至第3季，全年業績可望創下歷年新高。