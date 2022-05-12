台灣疫情不斷升溫，昨日（11）本土確診數更來到57188例，再創新高。衛福部部長陳時中視察台北榮民總醫院即被民眾嗆下台，而台大兒童醫院主治醫師李秉穎，近期已二度赴民進黨中常會進行新冠疫情報告。對此，港媒評論認為，李可望接替陳位子，而陳下台時間已「不遠了」，此舉則是總統蔡英文在測風向。

香港媒體《中評社》今日評論表示，這波疫情來勢洶洶，也揭露了蔡政府缺少快篩試劑、醫療量能吃緊等亂象，引爆民怨，也讓蔡政府從2020年起一再強調的「超前部署」，再度自打嘴巴。

評論指出，陳時中近期頻頻失言，激怒大批民眾，讓他的聲望不僅「跌落神壇」，甚至可謂「摔到牆角」。陳的表現，恐怕連蔡英文都看不下去了，認為已傷害到蔡政府的威信，這點從上周蔡在民進黨中常會上，因快篩試劑不足等問題說出重話即可見。

對此，評論分析，民進黨中常會曾在4月13日邀請李秉穎以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告，當時就傳出李可望接替陳時中的位子，雖李受訪時否認，蔡英文卻盛讚李在這2年對疫情的協助與付出；5月11日民進黨中常會再度邀李，短時間內邀請兩次，這點實屬罕見，可預見「陳下李上」恐不遠了。5月20日就是蔡就職周年，內閣人事是否更迭受到外界矚目。