【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】Wow！這也太可愛了吧！下次去岩手縣猊鼻溪搭船前，一定要來Café Ship試試這款全新視覺系麻糬甜點「猊鼻溪四季」。
Café Ship於4月29日在猊鼻溪畔的東山觀光飯店一樓新開幕，使用一關市在地特產麻糬打造主題甜品「猊鼻溪四季」，以一口大小麻糬加上季節性食材沾醬作點綴，盛放於船型容器中，分別有春日船(草莓口味)、夏日船(毛豆口味)、秋日船(栗子口味)、冬季船(巧克力口味)，附上撐竿造型的牙籤一枝，趣味感十足。小船每艘2個一口麻糬330日圓含稅，大船每艘4個一口麻糬550日圓含稅。
猊鼻溪觀光客在1994年超過年間40萬人次後，這兩年受到疫情影響，2021年度來到年間6萬人次新低點。為了重振往日繁榮，在地人也絞盡腦汁創新商品和空間，希望提供給來猊鼻溪搭船的觀光客更棒的體驗。
疫情後來猊鼻溪搭船觀光，記得來吃一艘小小麻糬船、好好安慰自己的胃！
DATA ∣ Café Ship
營業時間：11：00～15：00
公休日：週一・週二
地點：東山觀光飯店1樓
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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