高雄一名阿嬤9日出門買早餐迷途，在熱心民眾與警方的協助下，順利返家。（圖／警方提供）

高雄市一名74歲陳姓阿嬤9日上午騎機車出門買早餐，竟一路猛騎17公里，在楠梓區迷途，找不到回家的方向，經熱心員警協助後，在阿嬤身上發現兒子的證件，才順利聯絡上其家人，化解危機。

高雄市警局楠梓分局楠梓派出所9日上午獲報，稱有迷途老婦人需要協助，員警旋即到場，見74歲陳姓老婦人一副徬徨無助樣，經了解，陳姓老婦人上午獨自從苓雅區騎車外出買早餐，但一騎竟騎了數十公里，迷失方向到了楠梓，亦忘記居住住址，熱心民眾見狀趕緊報案求助。

警方指出，幸好婦人身上帶有兒子的證件，隨即請所內同仁聯繫家屬，並先行將曬得臉紅發燙的她帶返所休息並提供杯水食物先行止飢，家屬也迅速從市區趕往將老婦人帶返。

警方呼籲，家中如有失智老人，應隨時注意其動態，避免讓其單獨外出，多點關心可減少一次走失的風險，且可隨身讓其攜帶聯繫資料或在隨身衣物繡上可識別的聯繫方式，以便提供警方或相關單位在第一時間聯絡家屬，助其順利返家。