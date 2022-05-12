桃園國小12日進行疫苗接種。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦12日到桃園國小視察疫苗接種，他表示，目前到校施打比例大概是35％，另外一部分比例是到診所接種，估計覆蓋率超過4成。另部分家長可能是等BNT，應該5月下旬到位，屆時還會安排一輪BNT施打。

鄭文燦表示，5月2日開始全市195所國小展開到校疫苗接種，國小同學13萬1000多人，目前到校施打比例約35％，但還有一部分學生就近到診所接種，估算覆蓋率超過4成。此外部分家長可能等待BNT，應是5月下旬到位，屆時還會安排一輪BNT施打。他提到，目前政策是打完疫苗要衛教外，學生有身體不適，也可以請1至3天疫苗假，家長也可以請防疫照顧假。我們預定6月初195所學校都會完成接種，不過12歲因為劑量不同，將安排最後時刻施打。

鄭文燦也說，11日防疫會議提到，教育部九宮格防疫政策是以確診者2天內足跡九宮格學生必須居隔，其他可以防疫假。但桃園市在校園設置防疫專責小組，可以以確診同學為核心，做他的活動調查，因為同班裡面學生不可能坐在座位上，下課也會有接觸的同學，因此要保留實際情況做決策，因此如果全班停課也可以3天防疫假用遠距離教學來取代實體教學，這部分教育局授權各學校防疫教學小組視實際情況認定。