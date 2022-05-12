今天英超足球聯賽進行到第33輪，強權曼城對決狼隊，終場以5：1海宰對手，目前它們獲得89分繼續攻佔聯盟龍頭，但僅領先第二利物浦3分。此戰曼城王牌射手德布勞內(Kevin De Bruyne)大爆發，一個人在60分鐘內獨砍4球，這也是他生涯首度上演「大四喜」！

8️⃣4️⃣ goals

1️⃣1️⃣6️⃣ assists



Kevin De Bruyne hits 200 goal involvements for Manchester City 💥 pic.twitter.com/L3F0o8VsFP — B/R Football (@brfootball) May 11, 2022

此戰德布勞內分別在比賽第7、16、24、60分鐘進球，幾乎以一己之力率領球隊獲勝，第7分鐘席爾瓦(Bernardo Silva)在靠近禁區時直傳給德布勞內，後者毫不猶豫起腳射門，第11分鐘狼隊迅速展開反擊追成1：1，由Leander Dendoncker操刀，不過這是他們本場唯一進球。

第16分鐘德布勞內傳球至門前，但狼隊門將衝出來斷球，不過德布勞內趁此空檔再次起腳，個人第2球入袋。第24分鐘德布勞內仍舊神勇，一人在禁區外圍斜線持球導出空檔，隨即用左腳射向球門側邊入網，24分鐘內他已踢進3球，狀態火熱。

Kevin De Bruyne really hit us with the Erling Haaland celebration 😂 pic.twitter.com/nRwEN91WPt — GOAL (@goal) May 11, 2022

比賽第60分鐘德布勞內無球切入禁區，隨後福登(Phil Foden)跟進橫傳，雖然被狼隊後衛擋下，但跟進的德布勞內趁空檔在門前補上一腳，個人第4球來了！此戰他60分鐘內瘋砍4球，成為曼城今天最大的英雄，也率球隊繼續朝著英超冠軍邁進！