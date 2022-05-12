日本豐田汽車透露，打算把位於南亞的印度，定位在自己電動車(EV)業務的亞洲零組件製造中心，便於日後出貨至日本，以及其它東協國家。

TKM(Toyota Kirloskar Motor)公司指出，豐田希望印度藉由生產不同EV所需的電力驅動，或動力系統零組件，包括使用電池的EV、插電式混合或其它不同車款等，日後可成為環保科技製造中樞。因此，現在開始先為清潔能源奠基。

TKM是日本豐田汽車進軍印度時，在1997年雙方合資的一家汽車公司，專門負責印度銷售以及製造業務。其中，豐田股權約占9成，印度大集團Kirloskar大概只有1成附近。

日前，豐田表示為了努力達成2050年碳中和目標，計畫再投資480億印度盧比，約6.24億美元，在印度生產電動車(EV)零組件。同時，也跟印度南部卡納塔卡邦(Karnataka)簽署一份投資諒解備忘錄。

在資金方面，豐田也參加印度政府高達數10億美元的EV獎勵方案。印度希望全球車廠可以來當地設廠，製造EV以及相關零組件。印度除可以打造自己的EV產業鏈之外，也希望壓低EV車價淘汰傳統車輛，盡早洗刷空汙大國污名。

為了符合印度當地的需求，據悉豐田會先主打混合動力車款，先讓印度車主不再依賴燃油車，然後再依不同市場需求與強化接受度，擴大自己在印度的環保車輛版圖。