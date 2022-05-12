鴻海(2317)今（12）日宣布，已與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式完成代工生產製造協議及合資開發協議簽署，正式取得北美電動車生產基地，下半年將在俄亥俄州工廠生產Lordstown Motors電動皮卡車款，成為鴻海第一個量產的商用車客戶。

Lordstown與鴻海去年11月11日簽訂資產購買協議（APA），鴻海將以2.3億美元取得Lordstown在俄亥俄州的生產和裝配廠房及設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產，後續陸續完成資產交割轉移準備，並已獲得監管單位批准。

鴻海指出，此次搭配代工生產製造協議及合資開發協議完成簽署，代表鴻海正式取得Lordstown俄亥俄州廠房，使俄亥俄州成為鴻海在北美地區的第一個電動車製造基地，未來將會透過此基地服務更多電動車客戶。

合資開發協議則是雙方將以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。鴻海將投資5500萬美元、持有合資公司55％股權。雙方藉由共享資源，提供所有OEM客戶能以更低的產量和更短的上市時間實現生產規模，大幅縮短上市時間及時間成本門檻。

鴻海表示，今日與Lordstown簽署的代工生產製造協議及合資開發協議，代表雙方合作進入新里程碑。代工生產製造協議確定Lordstown Motors成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年將會開始在俄亥俄州工廠生產其電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零組件。

資產移轉後，總計約有400位Lordstown員工轉入鴻海旗下，這群有專業、有經驗的團隊將是鴻海發展電動車的即戰力，除了保障相關同仁的工作權益不受影響外，未來也會透過與不同OEM車廠合作，提供北美地區員工在電動車領域更多元且具前瞻性的工作發展機會。