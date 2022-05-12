智邦(2345)旗下鈺登科技宣布推出智慧室內定位系統，滿足辦公室、廠區、宿舍園區、出租物業、購物中心等各類公眾區域室內定位管理需求，只需要Wi-Fi網路與手機等可攜式裝置，不須加裝其他感測器，透過啟用鈺登ecCLOUD加值服務，即可立即導入接觸追蹤、進出管理、人流分析、異常通知多項功能。

相較於目前市面上的Wi-Fi室內定位方案，鈺登智慧室內定位方案具有高度整合的獨特優勢，涵蓋Wi-Fi AP、雲端裝置管理平台、智慧室內定位系統，從Wi-Fi AP無線訊號處理進行定位優化、與雲端裝置管理平台高度整合、再加上清楚標註的定位數據分析功能，幫助客戶將Wi-Fi網路快速升級成為智慧室內定位系統。

鈺登表示，鈺登智慧室內定位方案採用最普遍的Wi-Fi網路與每個人都有的隨身裝置Wi-Fi，快速建置室內定位系統，提供進出管理、人流統計、接觸追蹤、異常通知等功能，不論是在辦公室、廠區宿舍、日租房、或其他各類公眾場域，只需建置Wi-Fi網路就可快速導入，透過鈺登所開發的數據標註與分析系統，提供實時動態管理看板，讓管理者立即掌握區域人員進出與人流狀況，及時採取管理作為。

在疫情期間，鈺登智慧室內定位方案可應用於接觸追蹤管理，企業可根據疫情變化與內部需求主動進行管控，只要短短數分鐘即可列出清單；而在日常管理上，可應用於人員管理、進出權限管控、人流人數分析統計，查詢誰在誰不在、訪客去過哪些地方、哪裡人潮最多、人流人數變化等，並可根據設定條件，自動發送通知，進一步提升大樓園區安全性與營運管理效率。