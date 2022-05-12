歐洲股市連續第二個交易日上漲。強力的企業獲利以及經濟敏感的板塊上揚，提振了市場人氣；而美國公布的通膨數據顯示成長速度放緩。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.3點或1.74%，為427.59點，創下近6周最佳單日漲幅；礦業股、汽車股、油氣股皆上漲逾3%。樂觀的獲利報告和併購活動，讓投資人在周三當天保持了堅定的信心。

瑞典的Match集團大漲9.%，報103.5瑞典克朗。Philip Morris International宣布對這家瑞典菸草公司提出現金收購建議，總金額約為1612億瑞典克朗(約合160億美元)。

蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)大漲11.2%，報7.83歐元。該德國工業集團調高了2022年銷售和營業利益前景。

英國餐飲公司Compass在調高年度營收預測後，大漲7.4%，報1694英鎊。

由於市場擔心中國激進的貨幣緊縮和防疫封鎖，加劇經濟放緩，全球股市5月大幅下挫，周一Stoxx 600指數跌至近兩個月低點。

愛馬仕聯邦投資組合經理Chi Chan表示，人們擔心高通膨，擔心是否會導致經濟衰退，再結合中國目前的封鎖情況，這有點像是一種混合情況。

歐洲央行行長拉加德(Christien Lagarde)周三表示，歐洲央行可能於第三季初結束債券購買刺激計畫，並有可能在「幾周後」升息。

周三的資料顯示，隨著汽油價格從創紀錄高位回落，4月美國消費者物價增長大幅放緩，這顯示通膨可能已經見頂。

拜耳股價下跌6.2%，報58.04歐元。拜耳之前表示，有顧客否認該公司除草劑致癌，拜登政府要求美國最高法院不要審理該德國農業和製藥公司這樣的說詞。