好萊塢系列電影《007》自上映以來受到大批海內外粉絲的喜愛，是不少人心目中的經典電影之一，去年推出全新續集《007：生死交戰》同樣受到不少的好評，也捧紅了劇中的演員及導演。但沒想到曾執導過《007：生死交戰》及知名影集《無間警探》而聲名大噪的導演凱瑞福永（Cary Fukunaga），近日卻遭到多名女演員指控性騷擾，令影迷們相當震驚。

根據外國媒體的綜合報導，近日有多名女演員指控曾遭到凱瑞福永不恰當的性騷擾，其中一名女演員蕾秋爾（Rachelle Vinberg）便指稱，凱瑞福永在她剛滿18歲時就試圖誘拐她進入「浪漫關係」多次性騷擾她，兩人一同外出時還要求她對外謊報自己的年齡，並聲稱自己是他的姪女、表妹或是其他親戚，讓外界不會質疑他們的關係，蕾秋爾之後便罹患「創傷症候群」曾一度想要對方承認錯誤，但卻不被理會，直到蕾秋爾21歲才正式脫離他的魔掌。

另一對雙胞胎女演員漢娜（Hannah）及凱琳（Cailin Loesch）則是在與凱瑞福永合作恐怖電影《Maniac》時，就被對方同時追求，甚至還要求想要「三人行」，遭到兩人拒絕後，凱瑞福永竟然還曾邀請兩姊妹去他的房間裡嗑藥，打算藉此性侵兩姊妹。

對此，凱瑞福永的經紀人拒絕發表任何意見，但在網路上已掀起熱烈討論，網友紛紛留言「女演員真是高危險職業」、「這導演明明顏值很可以卻做出這種事」、「全世界導演怎麼都這德行」。

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