舉手投足都成為話題的知名直播主連千毅先前驚爆罵哭愛將長瀨昆妮，最近又在直播中盜用網紅「最強奶媽」謝薇安的照片，稱是自家小編「牙牙小姐」，引來謝薇安暴怒。對此，昨(11日)晚間，連千毅罕見低頭道歉，在臉書寫下：「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢，長的真的很漂亮噢！」

連千毅近年話題不斷，先是跟破產還債中的澎恰恰求合作破局，雙方隔空互槓，接著連千毅又邀來鄧佳華直播當網紅，因雙方理念不合鬧翻，連千毅揚言封殺，鄧佳華之後則是跑去拍AV，掀起一股話題，對於鄧佳華拍第一部AV只能拿到600元紅包，讓連千毅忍不住發文喊悲哀，「這就是人家在講的，用下半身思考，當他身上的錢花光之後，也只能去打零工了！」。

謝薇安昨火大開罵。（圖／翻攝自missingvivian IG）

近日，連千毅一度因被批評詐騙揚言要與「勾惡」約出來談判，但在幕後大哥勸阻下，才和平解決問題。幾天前連千毅上直播時，突然爆走罵長瀨昆妮，讓女方委屈退出直播，連千毅則稱還有一名助手「牙牙小姐」，並秀出對方臉被遮住的比基尼照，但仍被眼尖網友發現照片中的女子其實是網美謝薇安。

連千毅發文道歉。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

對此，謝薇安在IG限動曬出同一張照片，說：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」，並加上氣到不失禮貌微笑的表情符號，對此，一向對爭議事件態度強硬的連千毅，昨晚罕見在「蘭庭精品」臉書低頭認錯，並誇獎謝薇安長的很美，其他粉絲則回：「娜美小姐（連千毅太太）在後面喝醋了」、「謝謝連董在這樣高壓的疫情環境下還帶給人們笑話與快樂」、「老婆表示：有比我漂亮嗎」、「下次不要再亂用照片」。