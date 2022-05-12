高雄市立美術館夏季大展《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》將於本月21日盛大登場，展出超過20位臺灣前輩藝術家之作品。在高雄市史哲副市長等人共同見證下，揭開藝術家黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉的神秘面紗，11日於高美館展覽空間中開箱定位後，將於5月21日起至9月18日正式在南臺灣亮相。

史哲副市長表示，臺灣第一位雕塑家黃土水先生是臺灣美術史上的傳奇人物，一生僅短短36年的他，所留下的許多作品卻為這片土地點亮了最燦爛的光。1921年10月，黃土水以〈甘露水〉入選日本帝國美術展覽會；當時他也為來自日本佐渡市的山本悌二郎先生製作了胸像，山本先生是1900-20年代左右擘劃臺灣新式糖業的關鍵人士，當時選定高雄橋仔頭設置全臺第一座新式糖廠，後來也擔任臺灣製糖株式會社的社長，奠定臺灣製糖產業邁向近代化發展之路，對高雄城市發展亦貢獻良多，在他返日前，眾人因感念他而集資邀請黃土水為其製作胸像，該作延續黃土水溫潤細膩的風格，銅像原置於橋頭糖廠社宅事務所，後因戰後物換星移，現立於山本先生家鄉佐渡市的真野公園。

簡美玲副局長提及，〈甘露水〉是臺灣第一座女性裸體雕刻之作，寄寓藝術家黃土水對臺灣社會進步的期盼與信念，以大理石雕塑而成的少女面容堅毅、昂然向上，自展開的蚌殼中緩步而出，有如自無光之夜走入光芒之中；黃土水此作自創作、尋求、修復到展出這跨越一世紀的藝術精神，以及臺灣文協先賢懷抱熱愛臺灣的心與信念，透過本次《光》展再現，讓眾人得以觀見臺灣社會的百年追求，期盼這股勇敢無畏的力量跨越百年，傳承給新世代的臺灣人。

李玉玲館長表示，《光》展在厚實的研究基礎下，集結了文學、歷史、戲劇、美術以及攝影錄像，透過跨域的視點來探索文協時代的多元面向，此次能在高美館展覽《光》呈現〈甘露水〉與前輩藝術家們的不朽之作，更顯意義重大，因此也要特別向在地的贊助友人與企業致謝，讓展覽得以順利展開；她期盼，〈甘露水〉首次來到高雄之展出，能夠開啟新一波「南方文藝復興」的探尋，以「光」的進行式展開新世代、新視野以及新想像的可能性。

高美館《光》由文化部、高雄市政府、高雄市文化局指導，高美館偕北師美術館、財團法人福祿文化基金會主辦。展覽由林曼麗總策畫，與研究團隊周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元與吳俊瑩及北師美術館團隊共同構成，由歷史、文學、戲劇、美術的觀點切入，並於高雄展出中特別加入南方的全新視角，透過藝術作品與文獻共構相互補述，呈現1920-40年代臺灣文化協會及相關人物所處的社會，映射臺灣文協「文化向上」的行動與精神。