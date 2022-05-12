美股近期走勢宛如大怒神，昨日公布4月CPI（消費者物價指數）較去年同期上升8.3%高於市場預期，在通膨升高下道瓊指數殺尾盤，收盤暴跌326點，美國媒體指出，當前市場從「一切都反彈」變成「一切都拋售」，並點出在3大因素影響下，美股恐怕還沒跌夠。

根據美國媒體《CNN》報導，回顧去年金融市場掀起投資熱潮，包括美股上漲27%，比特幣飆升至歷史新高，大宗商品石油和銅等飆升，甚至連葡萄酒等另類投資也經歷了繁榮，但如今隨著聯準會（Fed）利率上升和經濟放緩，報導稱一切反彈的樂觀已被打破，引發了自2020年以來最嚴重的拋售。

即使近期股市可能出現小幅反彈，但分析師Jeroen Blokland認為美股還沒跌夠，他列舉了3大主要原因，首先是預期美國經濟將進一步放緩，第2點是聯準會為了應付高通膨，不太可能改變升息方向，而這樣做有可能引發經濟衰退的風險；第3是雖然股票變便宜了，但許多公司，尤其是科技行業在過去兩年估值飆升後，現在股價仍偏高。

摩根士丹利(Morgan Stanley，大摩)先前發表研究報告指出，業餘散戶資金已回落至2020年1月疫情大流行前水位，分析散戶是美股重要的逢低買盤推手，他們現在不願進場，光是買盤潰散，就足以戳破股市泡沫。

知名投資人Dennis Gartman則表示，「美股將持續處在熊市，但現在還跌得不夠猛烈，直到出現暴跌的一天，才有可能真正觸底。」他認為，總有一天股市會單日重挫5或6%，那才是最後的拋售壓力，否則他將一直維持看空股市的態度。