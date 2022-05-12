華碩繼上一代的電競手機ROG Phone 5系列及旗艦款Zenfone 8系列推出迄今，已屆滿一年，兩大系列的下一代機款到目前為止還未揭露，直至昨（11）日華碩共同執行長許先越才於法說會中透露部分消息，除預告今年將維出更多產品規格，對電競手機市場亦持正向看法，並預期在新產品周期實現獲利目標。

華碩ROG Phone 5系列於去年初推出後，在高階電競手機市場即穩居領先地位。在接連四代機款皆聚焦高階規格帶後，華碩去年亦已評估將擴展更多規格機款、搶進中階市場以擴大銷售規模。

隨後於去年第二季下旬推出的Zenfone 8系列，除有保留翻轉鏡頭的旗艦機款，也推出了取消番轉鏡頭設計的6吋以下機款試水溫。

許先越11日表示，去年華碩智慧手機出貨量達80萬台，以近翻倍年增力道成長，亦一度實現單季損益兩。看好電競市場正向發展，今年將推出更多機款、規畫不同規格以滿足市場需求，持續朝放大經濟規模、追求損益兩平並獲利的目標前進。許先越並預期，在今年啟動的新品周期就有機會推升手機事業轉虧為盈。

此外，許先越亦指出，考量手機事業的技術包含很多面向，相關的技術能如何應用在手機以外的終端產品，華碩也持續探索、研究，目前雖還沒有明確的答案，但也預告了華碩後續在智慧終端裝置上可望還有創新應用發展。