女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，原本經過手術和化療，身體狀況恢復許多，未料日前例行腹部檢查，癌細胞竟轉移到卵巢，讓她沮喪表示：「一絲絲希望也確定破滅了」，今（12）日再度發文證實已癌症末期，強調由於心理衝擊太大，導致不知道該如何面對安排。

唐玲稍早在臉書發文：「我的胃癌轉移到卵巢，也就是胃癌進入傳說中的末期」，嚇得她趕緊上網查資料，看完後反倒更心亂如麻，甚至害怕到呼吸困難，便預約「腫瘤諮商師」，希望能在心靈上得到幫助，也曝光與諮商師對話記錄，只見她詢問對方「一個人進入癌症末期該怎麼辦」、「癌症末期無法治癒，存活率低，評估只剩下三到六個月的生命是嗎」等問題。

沒想到對方對於種種提問，都只帶著「神秘微笑」，並不斷針對問題敷衍回應，結束諮詢之後，唐玲表示心理衝擊太大，導致無法接受現實，一度不知道如何面對安排，才想從「腫瘤諮商師」身上得到資訊及安慰，沒想到聊完後，除了更加恐懼憂慮，還多了點憤怒，接著強調：「我想這些過程及情緒，都是正常反應吧」。

許多網友眼見唐玲無奈狀況，紛紛留言關切：「諮商師在冷眼看待笑話跟恐懼，別怕！妳的背後有更強大的力量支撐著妳」、「真的好心疼你，加油 ，如果需要有人陪你說話 ，我一直都在」、「這適合當諮詢師嗎？完全沒同理心，不必花這種錢受罪了」、「不管如何一定要樂觀，心情開心什麼病都會痊癒」。