央行總裁楊金龍今日表示，以今年來看，物價持續上漲是事實，油價和大宗物資是通膨上揚關鍵因素；今年上半年的出口、消費等數據仍佳，第二季的經濟成長率仍可望有好的表現；在美國FED持續升息，以及大陸封城等因素下，台灣下半年的GDP會受影響，今年GDP全年不易維持4%，可能會下修。

央行將在6月召開第二季理監事會，目前央行預測全年的GDP仍有4%以上。

楊金龍今天表示，央行今年的貨幣政策仍朝緊縮，房貸族財務管理要謹慎。美國公布4月的通膨達8.3%，但台灣今年全年僅約2.5%，兩者相差甚遠。台灣第二季通膨可能會更高，但第三季和第四季預期將下降，但仍會在2%以上。

楊金龍今天也強調，油價和大宗物資是通膨上揚因素，新台幣貶值致進貨成本增加，但輸入型通膨目前不是通膨的關鍵因素。今年股市受外資進出影響，匯市也一樣，當匯市出現異常，央行一定會進場調節。今年美元獨強，日圓今年以來貶值11.43%，人民幣貶值5.18%。

楊金龍今赴立院報告「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國，採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」。