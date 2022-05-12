消息面：

1.美國財政部公布，4月財政盈餘逾3080億美元，創下歷史新高，反映疫情緩解後經濟強勁復甦。4月財政收入較去年同期大幅增加97%，達到約8640億元，亦創下歷史新高。4月政府支出年增16%，約為5550億美元。去年同期美國公共財政赤字達2260億美元，部分因為聯邦政府將報稅截止日期延後到一個月至5月17日。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚2%，較前一周的2.5%放緩。30年期固定抵押貸款利率為5.53%，較前一周的5.36%升高。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加848.7萬桶，市場預期為減少45.7萬桶。汽油庫存減少360.7萬桶，遠超出市場預期的減少157.4萬桶。餾分油庫存減少91.3萬桶，不及市場預期的減少131.2萬桶。上周原油進口量增加63.2萬桶/日，煉廠產能利用率升高1.6個百分點。

4.美國勞工部公布，4月消費者物價指數（CPI）年漲8.3%，較3月創下41年新高的8.5%放緩，亦為8個月以來首次下滑，惟仍超出市場預期的年漲8.1%。4月CPI月漲0.3%，遠低於3月的月漲1.2%，創下去年8月以來最小的月漲幅，但仍高於市場預期的月漲0.2%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心CPI月漲0.6%，高於3月的月漲0.3%與市場預期月增0.4%。與去年同期相比，4月核心CPI上漲6.2%，較3月創下的40年高點（年漲6.5%）放緩，但仍超出市場預期的年漲6%。

5.前紐約聯準銀行總裁杜德利（Bill Dudley）表示，聯準會需要升息到5%或更高，才能抑制住通膨。半年前他認為聯準會只需要升息到4%便足以使通膨降溫，但現在看來可能得升息到5%、甚至6%，都不會令人意外。聯準會必須大幅收緊政策以抑制經濟增長並讓失業率回升，才可能成功控制住通膨。

6.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儘管4月通膨仍然熾熱，但不足以促使聯準會作出單次升息75基點的決定。他表示，聯準會一次升息50基點是合宜的指引，更大幅度的升息並非他所想的基本情境。他重申自己的想法，即今年剩下的每次政策會議都應該升息50基點，直到聯邦基金利率在今年底時升至3.25%～3.5%。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有政策投票權

7.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）重申，他支持聯準會主席鮑爾先前提出在6月和7月會議上各升息50基點的說法，也不排除在未來的會議上一次就升息75基點的可能性。

8.周三美元指數尾盤微升0.08%，報104，盤初一度跌至4日低點103.37，在通膨數據發布後一度回升至104.13，僅略低於周一創下的20年新高104.19。美國通膨數據雖見降溫，但仍高於市場預期，且也仍然處於炙熱的狀態，並不足以改變聯準會的升息步伐，以及股市大跌帶動避險需求，給美元帶來支撐。反映美股走勢，比特幣本周以來第二度跌破3萬美元大關，穩定幣TerraUSD價值一度重挫逾70%。

9.美國4月通膨仍然偏高，在央行將持續大幅升息的預期籠罩下，美國10年期指標公債殖利率一度上漲8.2個基點，站上3.082%，尾段倒跌7.8個基點，報2.922%。

10.周三紐約期油收漲5.96%，為每桶105.71美元。布蘭特期油漲5.05%，收在每桶107.51美元。國際油價3天來首度收高，美國的通膨似乎已經觸頂，市場預期聯準會的政策立場可能放軟，使經濟陷入衰退的擔憂減輕。美國上周汽油庫存大減，反映強勁的需求，亦給油價帶來助攻。

11.美國4月通膨率超出市場預期，周三紐約期金收漲升0.7%，為每盎司1853.7美元。其他貴金屬方面，期銀漲0.16美元，收在每盎司21.58美元。白金漲42.60美元，收在每盎司989.80美元。鈀金跌35.80美元，收在每盎司2007.90美元。