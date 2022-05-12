數字(5287)旗下各平台穩健貢獻營收，第一季合併營收4.46億元，年增14.18％，營業淨利1.79億元，年增7.29％，稅後淨利1.49億元，年增3.69％，每股稅後盈餘3.00元。第一季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比62％，8591寶物交易營收佔比23％，8891汽車交易營收佔比7％，518熊班暨人力平台營收佔比7％。

第一季營收年增幅強勁平台591、8591與Tasker出任務外包網，為台灣591房屋交易，高市佔率與多元的服務內容；台港8591寶物交易，春節期間遊戲市場交易熱絡，且台灣遊戲需求穩健，香港知名度逐漸提升；Tasker出任務外包網，品牌形象逐漸拓展，透過持續提升平台服務、不斷強化品牌知名度及提升會員黏著度，帶動年增率表現均突破雙位數成長。

今年台灣本土疫情急速升溫，數字科技謹慎觀察疫情對各市場的變化，591房屋、8891汽車持續優化功能，加上8591遊戲交易、結婚吧、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，4月營收1.61億元，為單月新高，累計前4月營收6.07億元，為歷史同期新高。

數字科技持續壯大人力資源服務平台，「小雞上工」今年獲2022德國iF設計獎青睞，以不同於傳統人力產業樣貌的5大特色服務，從全球57國、逾萬件作品中贏得評審青睞，奪下「傳達設計項目（Communication Design）」獎項，成為台灣打工APP首次獲獎業者，累計下載數亦突破330萬；更擴張學生打工版圖，新增「家教」工作類型，提供用戶更加多元的打工選擇。