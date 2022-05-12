終端需求強勁，庫存回補，加上價格調整效益逐漸反映，南寶(4766)首季營收、獲利、每股盈餘同步創下單季新高，每股盈餘6.18元，更是創上市以來新高，今日無畏台股重挫，晨盤一度衝至漲停板136.5元，雖未能鎖住，但漲幅仍在8%以上。

南寶第一季營收49.48億元，年增15.3%，創下單季營收新高，在獲利方面，南寶第一季歸屬母公司淨利7.46億元，年增148.7%，每股盈餘為6.18元，創上市以來新高。

展望2022年，南寶樂觀看待今年營收成長動能。尤其在鞋材接著劑業務方面成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀。

在毛利率方面，由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，然今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，南寶同時將持續密切關注原物料成本波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格以穩定獲利表現。

2022年第一季毛利率為22.2%，雖然原物料價格仍持續維持在高檔，但南寶持續與客戶溝通並調整產品價格，第一季毛利率較去年第四季回升2.2個百分點，但相較去年同期仍減少4.2個百分點。本季營業費用方面控制得宜，營業費用率為15.7%，較去年同期下降1.9個百分點。歸屬母公司淨利為新台幣7.46億元，年增148.7%，每股盈餘為新台幣6.18元，年增148.2%，受惠於轉投資大連化工的股利貢獻。