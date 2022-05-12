昨(11日)立法院各委員會聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修法草案，今(12)日進行逐條續審。環團今日發布聯合聲明表示，政府應明確碳稅規劃的時程，並設立氣候會報，避免權責分配不清 、部會互踢皮球。

立法院6個委員會昨首度聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修法草案，昨日第一條至第三條的立法原則增訂世代正義、公正轉型、環境正義入法，今日續審後續條文。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟基金會、地球公民 基金會、環境正義基金會今日發布聯合聲明，給予修法建議。

該聲明表示，長久以來各界不斷呼籲部會權責應明訂入法，以避免過去《溫管法》架構下各部會互踢皮球的灰色地帶狀況，許多立委也關心「碳費」是否可以在日後轉為「碳稅」，或是有相關的能源稅制的規畫， 但院版條文中既無碳稅字樣，財政部角色亦僅在說明欄中列為 「綠色金融與溫室氣體減量誘因機制」之協辦，明顯不足。

該聲明指出，環保署首次在2020年12月公布《氣候變遷因應法》草案中，雖曾回應民間訴求增設「中央氣候變遷因應會報」，但後遭到行政院的否決，認為國家永續發展委員會即能發揮此協調功能，然而永續會並無法有效協調部會，應於行政院下設立「氣候變遷會報」機制，協調各部會權責分配、核定氣候治理行動策略，並能具體分配氣候行動預算。

該聲明說，碳費應著重使用於受到氣候變遷衝擊及氣候政策影響的族群，碳費先行上路也是為了趕上歐盟碳關稅時程，但考量到碳費受限於特別公課的限制，政府應明確「碳稅」規劃的時程，然而財政部表面上接受綠色稅制擬定為其權責，卻不斷以「相關意見研擬中」來虛應數個立委針對具體碳稅時程的詢答。

該聲明強調，今年是完成修法的最好時機，也期待各黨立委可以在委員會審查時盡量達成共識，昨日詢答與審查過程中，看到環保署在某些條文如機關權責上始終不願意採納各界建議，恐怕是拖累修法進程的主因。