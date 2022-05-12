美國和中國今天在聯合國安全理事會會議中，就如何緩解與北韓緊張關係採取相反立場，華府主張擴大制裁，北京要求放緩，俄羅斯則支持中國。

各界擔心北韓未來幾週恐恢復核試，負責維持全球和平安全的聯合國安理會召開這次緊急會議。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「是停止默許並開始採取行動的時候了。」「我們必須快速轉為加強制裁，而非考慮放緩。」

湯瑪斯-葛林斐德拒絕由中國和俄羅斯起草的決議案，中俄主張減緩2017年聯合國對北韓的制裁。中俄和美國一樣，在安理會擁有否決權。

然而，湯瑪斯-葛林斐德表示，他們已就更新美國個別對北韓制裁內文的協商已近尾聲。

她說：「我們不能等到（北韓）再次做出像是核試等挑釁、非法和危險的行動。我們必須大聲疾呼。」

中國常駐聯合國代表張軍稱緊張升級的可能性「令人擔憂」並要求「節制」，還說在不信任的氛圍中加緊制裁「不具建設性」。

張軍會後告訴記者：「中國希望避免的是一次新的核試。這就是為什麼我們不想要有額外的制裁，因為這可能會迫使其中一方採取更積極的行動。」

俄羅斯常駐聯合國副大使葉夫斯季格涅耶娃（Anna Yevstigneeva）支持中國，呼籲恢復對話。

北韓已引人注目地加強飛彈試射，自1月迄今進行十多次武器測試，包括2017年以來首見的全射程洲際彈道飛彈試射。

衛星影像顯示，北韓可能準備恢復核試，美國國務院上週警告，北韓「最快這個月」就會進行測試。