藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）昨（11日）傳出分手，兩人開直播證實情1年多的戀情成過去式，彼此已分手1個多月，小嫻和金剛都強調，是個性差異，最後選擇分開、退回朋友關係，有網友提議兩人最後來個「和平擁抱」，小嫻則秒回：「不用啦，擁抱很像在作秀，我不喜歡這種感覺」。

小嫻2020年到墾丁打工換宿、體驗全新的人生，熱愛戶外運動的她也因潛水和金剛擦出愛火，小倆口在2020年8月公開戀情後，金剛、小嫻便定居在屏東享受慢生活，小倆口不只越愛越大方，也一起發展雞翅副業，外界都很看好兩人戀情開花結果，不過小嫻、金剛卻在昨開直播證實分手，金剛先開口說：「純粹是因為我們個性的差異，最後選擇分手」，並表示彼此還是朋友。

小嫻、金剛開直播證實分手。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

小嫻也強調2人是和平分手，透露兩人已冷靜一段時間，也沒有反目成仇，雙方在鏡頭前互相感謝彼此的陪伴和關心，而直播最後，有網友提議兩人來個「和平擁抱」，小嫻直接秒回：「不用啦，擁抱很像在作秀，我不喜歡這種感覺」，金剛則在旁乾笑。

小嫻和金剛雖然無緣當戀人，不過雙方好聚好散，還互相道謝，無疑是最佳分手典範，作家黃山料則到小嫻IG留言鼓勵：「小嫻加油 會越來越好的」，還釣出小嫻親回：「謝謝你，你的書和影片啟發我很多，感謝你」。