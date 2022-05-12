教育部長潘文忠上周六赴指揮中心記者會，宣布最新校園防疫措施，其中提到國高中以九宮格匡列3天防疫假，被家長與老師罵翻，最後還是由地方縣市政府自行決定。潘文忠今(12)日回應，目前規畫是以確診者為核心，相關作法都有給縣市政府還有學校彈性因應，來調整校園防疫措施，沒有卸責給地方或學校的狀況。

立法院今日舉行教文會，潘文忠在會前對媒體表示，考量到國小與幼兒園學童疫苗施打不普及，因此還是維持全班停課。國高中以上的疫苗覆蓋率達8成以上，且確診者周邊在脫下口罩達15分鐘以上者，傳染風險較高，因此在與指揮中心和學者專家討論之後，提出新停課標準，也就是九宮格的防疫假管理方式。

至於國高中校園管理方式採九宮格進行，潘文忠與教育部臉書粉專近日遭家長還有各校老師洗版罵翻，各校最後還是依循縣市政府教育局規定行事，教育部挨批甩鍋給地方縣市政府。

對此，潘文忠指出，學校有其區域特殊性，學校或縣市的特殊需求，有可能超過政策以外，因此5月8日開始執行新停課標準，可由地方政府和學校因應個別不同的彈性。言下之意就是，教育部並未有甩鍋地方或學校一事。

另外，指揮中心已公布，居家隔離政策採「3＋4」來實施，今日則傳出一名適用舊制「10＋7」的確診教師日前居隔照護期滿後自主快篩為陽性，卻被要求正常返校上課。

潘文忠則說，若快篩或檢查是陽性，從防疫角度，不管老師或學生，先以居家為原則，避免造成疫情擴散。