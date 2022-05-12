近來市場劇烈震盪徹底撼動了消費電子巨頭蘋果的身價，周三蘋果將其全球身價「一哥」的位置拱手讓給了沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco,簡稱沙烏地阿美）。

根據FactSet調查，截至周三收盤，沙烏地阿美市值略低於2.43兆美元。蘋果周三大跌5.18%，收在146.50美元，市值跌至2.37兆美元。

在通膨高漲、央行升息和經濟環境惡化的疑慮籠罩下，投資人持續拋售科技股等成長型股票。與今年1月4日創下的高點182.94美元相比，蘋果股價已下跌近20%。

雖然市值排名的變動是象徵意義大於實質意義，但也反映出在全球經濟苦於應對不斷上升的利率、持續高漲的通膨和揮之不去的供應鏈問題之際，市場正在發生什麼樣的變化。

今年以來，沙烏地阿美股價已經上漲逾27%。該石油巨擘在3月時表示，受到油價飆漲帶動，其去年全年獲利大幅成長了一倍多。

蘋果在2020年超越沙烏地阿美，登上全球上市公司的「市值王」寶座。