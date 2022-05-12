目前由俄羅斯控制的刻松市（Kherson）政府要求俄羅斯總統普丁在2022年底以前將其併入俄羅斯，此舉將讓刻松成為自2月戰爭開始以來第一個被永久佔領的城市。對此烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，若刻松被以任何形式加入俄羅斯，則和平談判不太可能進行。

俄羅斯3月攻下刻松市，並於4月宣布完全佔領，當地政府、市議會解散，成立魁儡政府；親俄刻松當局官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）說：「之後會要求讓刻松地區完全隸屬於俄羅斯聯邦。」他更在電視上表示:「刻松地區是俄羅斯，不會有刻松人民共和國，也不會舉行公投；公投根本不重要，當時在克里米亞的合法公投也不被國際接受。」

而克里姆林宮則表示，是否要加入俄羅斯由該地居民決定，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，居民的命運應當由他們自己決定，但這類決定必須有清楚的法律基礎，「如同克里米亞的情況」。

烏克蘭已經表達不會放棄刻松的立場，澤倫斯基在周三譴責那些與俄羅斯政府合作的人，說他們在發表「愚蠢」的聲明，他說:「無論占領者做甚麼都沒有意義，我相信我們將解放該地、解放我們的人民。」

自佔領以來，當地居民也頻繁的上街抗議，都被俄軍用催淚瓦斯驅散。有逃至第聶伯羅市（Dnipro）的官員說，自俄軍來後當地人口從100萬減少至30萬人。

目前該地的貨幣被盧布取代，俄羅斯也計畫在5月底開設俄的金融系統。