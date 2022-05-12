承辦前立委段宜康「曲棍球案」的檢察官陳隆翔，遭到監察院二度彈劾，且完全沒約詢他，引起檢察界不滿。法務部次長陳明堂今天在立院備詢時表示，涉及檢察官獨立行使職權部份應受憲法保障，應正視檢察官獨立行使職權的重要性，謹守機關分際。

國民黨立委曾銘宗質詢，監委追殺陳隆翔，是否會造成檢察官寒蟬效應？陳明堂表示，法務部主張任何政黨或團體都不該影響檢察官獨立辦案的核心工作，涉及核心工作部分，也都會請檢察官要有獨立行使職權的心理。

曾銘宗問，此案是否違反一事不再理原則？陳明堂說，檢協會跟檢察官前輩都有提到有違反，至於是不是有違反，交由懲戒法院決定。

至於是否問違反監察權與司法權的權力分立原則？陳明堂則表示，法務部本來是尊重監察權的，但過程造成社會爭議，也可能已經侵犯到核心偵辦事項，希望各界都能尊重檢察官獨立行使職權，司法跟監察權的分際要特別尊重。

曾銘宗表示，下周司法法制委員會由國民黨輪值，將排專案報告，要求法務部對此事應該站出來挺檢察官；國民黨立委葉毓蘭也質疑目前法務部看起來沒有積極作為，應該發表聲明挺陳隆翔。

陳明堂表示，法務部應該在其他場合有發表過立場，但是正式聲明部分，要走部裡面程序，要跟部長報告，法務部立場絕對是捍衛司法獨立跟維持檢察官純淨辦案的空間，不受到不當干預。

葉毓蘭也問司法院刑事廳長彭幸鳴，若監察院今天是針對法官判決來做彈劾，司法院會挺法官？彭表示，監察權處理法官貪贓枉法部分是監察權保障範圍，但是不應該影響法官對於法律見解的行使，審判獨立的問題不是監察權可以調查處理的範圍。