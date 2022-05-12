新冠肺炎爆發已超過2年，由於病毒的變異，導致台灣受omicron病毒侵襲，導致本土疫情再升溫已連日上萬確診，造成人心惶惶，「浩角翔起」成員阿翔最近出外景，就曝光高鐵站及車廂的景況，真實反映疫情狀況。

台灣新冠肺炎疫情再起，這波確診潮也燒進演藝圈，幾乎天天都有藝人宣布確診，即便如此，其他人仍持續工作，例如阿翔昨天(5/11)就跟團隊如常南下出外景，一路拍到晚上才收工，北返選擇的交通工具是高鐵，沒想到一進高鐵站空蕩蕩，他們等同包場。

阿翔出外景，跟團隊準備搭高鐵北返，親眼目睹高鐵站空無一人的奇景。(取材自together_love0214 IG)

阿翔在IG曬出這罕見的奇景，跟團隊如包場高鐵站一般，但即使沒人，他們仍抱持社交距離保護彼此，透露一行人分散在車站的各個角落填飽肚子，推測應該是疫情的關係，所以人潮大幅減少，甚至上車後，連車廂都是空的，看到這樣，只希望大家平安就好。

看到高鐵站、車廂空無一人的樣子，阿翔也吐露感想：「這下包車了…看來這一波，讓民眾外出真的有減少，再撐一下，大家加油」，其實「浩角翔起」也受到疫情影響，成員浩子於上月底確診，他4/30起床後覺得不太舒服，有輕微感冒症狀，謹慎起見當時兩度做快篩，結果是陽性，之後便依照政府的防疫步驟，去醫院做了PCR檢查，檢驗結果也確認為陽性，隨即停工隔離，他事後透露有發燒、咳嗽等症狀，經過21天休養，在昨天出關。