本土疫情延燒，內政部次長花敬群今（12日）上午快篩呈現陽性，內政部已證實相關消息。據了解，原本花敬群早上要出席內政委員會（審查租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案）。

由於快篩結果呈現陽性，花敬群並未出席委員會，不過目前他的身體沒有狀況。