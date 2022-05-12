唐玲美女閨密作家「鋼鐵晴」(陳渃晴)，35歲先後罹患腦癌和乳癌，歷經了無數次化療，雖然挫折突然出現，她仍保持鋼鐵般的意志力，曾以這段罹癌經歷出版書籍，有感於癌症帶來的巨大威脅，經常在社群宣導乳癌知識，更轉身投入抗癌宣導活動，日前抗癌成功的她，病後前往醫院接受荷爾蒙治療，施打停經針降低乳癌復發可能性，曬出肚子扎得紅通通的照片，看在粉絲眼裡好是心疼。

9日美女作家鋼鐵晴，在FB粉專「鋼鐵晴/抗癌小跪婦」發文表示自己又來例行打針，寫下：「我每個月都要接受抗荷爾蒙治療、施打停經針，雖然現在打針已經是很稀鬆的日常，但痛覺還是很敏銳，有時候下針會又痛又流血」僅有少數護理師下針沒有痛感，運氣好遇到她們都會覺得很幸運，也認為痛不痛「很吃打針技術」，盼望每次都能和她碰面打針。

在鋼鐵晴抗癌後，依舊要去治療和吃藥，她分享某次碰上了神戳手護理師，下針過程很舒適，推針也完全無感，她心裡暗喊：「天啊也太舒服了，這是真愛！可以每次打針都指定她嗎？」瞬間內心崇拜萬分，她馬上對護理師說「從來沒遇過技術這麼好的，我可以認識你嗎？」護理師則回應她道：「其實不是我的技術好，會痛是因為剛好下針處分佈的神經比較多，痛覺才較明顯！」

聽到這句話，鋼鐵晴心想：「本來以為她是謙虛才這樣講」也沒放在心上，直到再次遇到同位護理師，她形容當下打針情境：「我充滿期待眼冒愛心的把身體嘟給她，沒想到這次她讓我痛到叫出來，還送我一塊黑青」抗癌後的打針日子，也讓她打趣說道，「原來根本沒有神戳手，只是好運跟著我！以後打針痛痛別再怪護士喔」而罹患胃癌的好友唐玲，對著她鼓勵道：「惜惜⋯我每次打針也是嚇得皮皮挫」引起網友同情心。