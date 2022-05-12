據大陸央廣網引述大陸中央氣象台，繼11日傍晚發布今年首次暴雨橙色預警後12日繼續維持，並預計12日8點至13日8點，大陸廣西大部分地區與廣東、福建、江西南部、浙江南部、貴州西南部、雲南東西部、四川盆地西部等地區都有大雨到暴雨。

具體數據上，其中廣東中東部、廣西東部、福建西南部等地區有大暴雨（100至180公釐），局地特大暴雨（250至280公釐），上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量40至80公釐，局地可超過100公釐），且局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

此外，深圳更發佈今年首個暴雨紅色預警。根據深圳天氣12日消息指出，淩晨2點至3點，羅湖區，南山區，福田區，鹽田區，龍華區，龍崗區，坪山區，大鵬新區，西部、東部海區已出現暴雨，其中羅湖、福田等區雨量已達60至70公釐，全市進入暴雨緊急防禦狀態，目前分區暴雨紅色預警生效中。此外，寶安區、光明區，分區暴雨黃色預警生效中。

大陸中央氣象台預計，今明兩天，華南地區仍有持續性強降雨，14日起降雨範圍將迅速縮小、強度明顯減弱，直至15日夜間，此次南方地區持續性強降雨天氣結束。