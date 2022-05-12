Coinbase是美國最大的虛擬貨幣交易所，然而公司股價已經從去年底的高點重挫超過84%，加上第一季財報由盈轉虧，使得投資人擔憂Coinbase出現破產風險，沒想到執行長Brian Armstrong表示，如果公司破產，用戶的虛擬貨幣可能會變成公司的資產，此話一出引起市場熱議，Brian Armstrong趕緊澄清，公司並沒有破產風險。

BusinessInsider報導，由用戶大幅流失且虛擬貨幣價格走跌，第一季Coinbase淨虧損4.3億美元（約新台幣127億元）這是該公司去年上市以來，第一次季營收由盈轉虧，這也顯示虛擬貨幣的未來出現極大挑戰。

事實上，Coinbase的股價已經從去年高點約342美元狂殺至周三收盤的53.72美元，跌幅超過84%。在此狀況下，Brian Armstrong竟語出驚人表示，如果公司破產，用戶可能會失去控制其資產權利，「客戶託管的虛擬貨幣資產可能會被認為是公司破產財產的一部分，用戶的虛擬貨幣可能會消失。」

報導指出，這是與傳統投資不同的狀況，如果銀行倒閉，包括支票和儲蓄在內的帳戶會由聯邦存款保險公司提供高達25萬美元的保險，而證券投資者保護公司則在經紀人或交易商破產時提供協助。

第一季財報釋出後，Coinbase的股價已經大跌超過23%以上，Brian Armstrong強調公司並沒有破產風險，並向用戶保證他們的資金是安全的，同時他也強調公司將會更新客戶條款，以確保用戶的資產能有相同保護，「我們之前就應該要有這些，所以讓我為此道歉。」