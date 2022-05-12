不用怕胖了！端午節粽子「大敵」即將來襲，因應現代人少油、少鹽、少澱粉的精巧餐食習慣，台北晶華酒店今年特別推出「三元及第粽」以及「總鋪師竹香粽」兩款精巧適口的迷你粽香禮盒宴饗饕客。和一般動輒200到250公克大小的粽子相比，晶華的迷你一口粽一顆為50到100公克，大量減少了糯米的用量，但食材內容仍然精煉實在，消費者享用美食輕鬆無負擔，每一分攝取的卡路里都是美味精華。

晶華酒店此次推出的迷你粽香禮盒當中，「三元及第粽」是已經熱賣多年的品項，禮盒中包含解元粽(綠豆粽)、會元粽(花生粽)及狀元粽(傳統粽)三種口味共十二粒，食客可以在品嚐糜而不爛的香Q糯米時，一併品嘗到肥瘦相間的五花肉、鹹蛋黃、香菇，雲林花生以及清熱去火的綠豆等完整的粽料。

延續館內人氣美食所變化而成的「總鋪師竹香粽」是將晶華宴廚團隊獨創、最受宴會廳賓客喜愛的竹香荷葉飯重新包裝，於Q彈的圓糯米中包裹入炒香的蝦米、瑤柱及清香的蓮仁，其中綠豆泥、鹹蛋黃和粽米的搭配，更是出乎意料的合拍，鹹甜交織的滋味，傳承至今仍舊讓人感到無限驚喜。

除了上述一口粽禮盒，晶華酒店仍然有由米其林餐盤推薦餐廳--晶華軒港籍點心主廚吳滿權精心打造、包進滿滿頂級食材的「頂級盆菜裏蒸粽」以及由羊肚菌珍珠粽和燕窩豆沙粽組成的「米其林粽香禮盒」，搭配冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等五款歷年來榮獲媒體評比冠軍的「冠軍粽香禮盒」，和年年熱賣的「晶華冠軍鮑粽禮盒」，多元化的品項可以滿足各類型消費者自用送禮的需求。