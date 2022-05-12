馬斯克直言 推特永久封殺美國前總統川普簡直「蠢透了」

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周二證實，他要讓美國前總統川普重返推特。

據CNN新聞網11日報導，馬斯克說，「我不認為封殺川普是正確的，我認為那是個錯誤」。他並強調，禁止川普上推特，並不會讓川普銷聲。他甚至強調，那在道德上是錯誤的，而且蠢透了。然而，川普卸任後，把許多時間和資金都投入和推特打對台的「真相社群」（Truth Social）上。要是川普真回推特，那「真相社群」創設的根本理由就徹底消失了。

這將讓川普陷入極為兩難的境地：他該為了財務和自尊，死守「真相社群」嗎？還是要回到有8000多萬粉絲等著他的推特？不過，川普不必馬上做決定，因為馬斯克還沒拿下推特的經營權。川普至今堅持，他會繼續守著「真相社群」，「我不會上推特，我會堅持「真相」（TRUTH）」。他說，「我希望馬斯克買推特，是因為他會加以改善，雖然他是個好人，但我會留在『真相』。」

BREAKING: @ElonMusk says he would reverse Trump's suspension from Twitter and called the ban "morally wrong" and "flat out stupid." pic.twitter.com/ahRTaO5caV — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 10, 2022

儘管川普公開表現出全心投入「真相社群」，但據他身邊的消息人士透露，他正徵詢盟友，該不該在2024年可能參加美國總統大選前重返推特。分析指出，值得一提的是，「真相社群」其實沒有很火熱。事實上，《華盛頓郵報》（The Washington Post）上星期還刊文說，川普的「真相社群」隨著財務和技術問題變本加厲，而陷入困境。報導並直言，這類似推特的社群應用軟體下載率之低，跌出了排行榜外，而公司除了失去投資人外，也失去了主管和關注。

雖然川普加足馬力，在24小時內張貼了4個「真相」，大吹大擂，說他助選有多成功。但整體來看，「真相社群」並不成功。對川普來說，要不是為了錢，決定可能會很簡單。畢竟他在推特上有大批忠誠的鐵粉，而馬斯克已承諾，要提升推特的言論自由度。

但偏偏錢就是問題，川普當了4年總統，已經不如原先富有了，加上在白宮期間，個人品牌受到重創，財源已不如以往寬廣。起碼在理論上，「真相社群」是解決川普潛在現金流問題的途徑。至少到目前為止，它似乎在發揮作用。

川普不能丟下「真相社群」，是為了4.3億美元（近130億台幣）的問題，但推特的危險誘惑卻愈來愈悠揚，馬斯克看來是當真的。對川普來說，這真是個傷腦筋的問題，不管他怎麼選擇，都會有損失，要是他死守「真相社群」，就會失去影響力，要是他返回推特，就會損失金錢。