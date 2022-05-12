史姓司機的兒子竟從地磅站等候，伺機尾隨2名巡邏員警，至岡山北路即高速衝撞莊姓員警，致莊姓員警全身四肢多處擦挫傷。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

57歲史姓司機日前駕駛裝載水泥基樁大貨車，經地磅站過磅時，該車足足超載17噸多，遭到岡山分局員警依法開告發單，史姓駕駛拜託不要開罰，警方不理會，開單後離去繼續巡邏勤務，未料警車於岡山北路突遭1輛白色自小客車高速衝撞翻轉720度，致其中莊姓員警四肢多處擦挫傷，員警到場處理，發現該名駕駛是肇事史姓司機的兒子，經向法院申請搜索票，5月10日晚間拘提史姓父子到案，訊後依殺人未遂及加重妨害公務罪嫌移送法辦。

岡山分局壽天派出所劉姓及莊姓員警於4月27日執行巡邏勤務時，攔查1輛由史姓司機駕駛裝載水泥基樁大貨車，經會同史姓司機前往地磅站過磅後，該車足足超載17噸多，警方依據道路交通管理處罰條例第29之2條第1項開出告發單，罰款4萬6000元，史姓司機拜託員警不要開單，警方不予理會，也查出他今年已違規第3次，包含4月同樣超載被罰4萬6000元及年初時因不遵守標誌標線行駛遭罰900元，警方處理後即離去繼續巡邏，未料於岡山北路突遭1輛白色自小客車高速衝撞翻轉720度，致莊姓員警全身四肢多處擦挫傷。

員警通知岡山分局交通分隊到場處理後，竟發現白色自小客駕駛竟然也姓史，經查證後，自小客駕駛和大貨車駕駛為父子關係，便著手調閱附近監視器畫面，得知史姓司機的兒子竟從地磅站等候，伺機尾隨2名巡邏員警，至岡山北路即高速衝撞莊姓員警，致莊姓員警全身四肢多處擦挫傷。

全案警方報請橋頭地檢署檢察官指揮並核發拘票，另向橋頭地院申請搜索票，於5月10日晚間6時拘提史姓父子到案，全案經訊問後依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。